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Детский футбол - Будущее зависит от тебя

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футбол

Воспитанники Очёрской специализированной школы закрытого типа стали победителями первого этапа Всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ -интернатов "Будущее зависит от тебя". А это значит, увеличили свои шансы поиграть в футбол в Англии, побывать в гостях у игроков и тренеров знаменитого футбольного клуба"Арсенал" - таков главный приз трёхступенчатых соревнований. Игры краевого этапа проходили на запасном поле стадиона "Звезда", участие в них приняли 9 команд.

Вершинин

Герман Волошин, главный судья соревнований: "Желание есть, но хотелось бы, когда мы готовили состав участников этих соревнований, хотелось бы, чтобы не только эти детские дома были. У нас есть ещё в посёлке Яйва, Куеда, но почему- то администрация не горит желанием участвовать в этих соревнованиях. Объясняя это занятиями лыжами, баскетболом, а футбол, я считаю, это спорт номер 1".

Лучшие команды Пермского края определяли в двух возрастах. Они отправятся покорять поля окружного этапа в Екатеринбург. Кроме футбола участников погружают в разнообразную культурную программу, и соревнования становятся долгожданным событием года. В прошлом году очёрцы уже представляла Урал на всероссийском этапе и показали себя очень достойно. Мотивация не подвела и на этот раз.

тренер

Алексей Кожевников, тренер СОШЗТ г. Очёр: "Морально- психологически они готовы. Настроены. Всегда на соревнованиях говорю, пусть победит сильнейший. Уважение к противнику, уважение к своей команде присутствует. Думаю, честная игра покажет".

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Опубликовано: 20.03.2017 в 15:33 в рубрике - Новости телеканалов

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