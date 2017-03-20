Третьеклассница обратилась к президенту

Третьеклассница Валерия Ткачева из деревни Мошево Краснокамского района обратилась к Президенту РФ, чтобы он помог отремонтировать дорогу. Информацию публикует ПроПермь.ру. Школьница попросила посодействовать в ремонте дороги, соединяющей деревню с трассой. Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю, обращение рассмотрел помощник президента РФ Андрей Фурсенко. После было дано распоряжение провести капитальный ремонт автодороги до 1 сентября.

Валерия Ткачева, школьница из деревни Мошево: "Построить дорогу от нашей деревни до асфальтовой трассы, где останавливается школьный автобус, обещали, когда я еще в детский сад ходила. Теперь я учусь в третьем классе. Когда идут дожди, то дорога становится непроходимой, и нам с сестрой приходится идти по лесу. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, нам нужно только подняться в гору, а дальше у нас асфальт".