Третьеклассница обратилась к президенту
Третьеклассница Валерия Ткачева из деревни Мошево Краснокамского района обратилась к Президенту РФ, чтобы он помог отремонтировать дорогу. Информацию публикует ПроПермь.ру. Школьница попросила посодействовать в ремонте дороги, соединяющей деревню с трассой. Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю, обращение рассмотрел помощник президента РФ Андрей Фурсенко. После было дано распоряжение провести капитальный ремонт автодороги до 1 сентября.
Валерия Ткачева, школьница из деревни Мошево: "Построить дорогу от нашей деревни до асфальтовой трассы, где останавливается школьный автобус, обещали, когда я еще в детский сад ходила. Теперь я учусь в третьем классе. Когда идут дожди, то дорога становится непроходимой, и нам с сестрой приходится идти по лесу. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, нам нужно только подняться в гору, а дальше у нас асфальт".
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