В Перми будут судить доцента-взяточника
В Перми будут судить доцента-взяточника, который за "липовые" оценки в зачетках вымогал деньги у 16 студентов. В суд отправлены материалы дела в отношении 62-летнего преподавателя пермского вуза. Год назад во время сессии в одном из учебных корпусов мужчина получил через посредника взятки. 16 студентов собрали ему деньги от 2000 до 5000 рублей за выставление положительных оценок за зачеты, экзамен и защиту курсовых проектов. За эти суммы преподаватель пообещал выставить хорошие оценки без фактической проверки знаний.
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