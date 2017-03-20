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Студентка из Польши изучает в Перми русскую душу

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студентка

Польская студентка Агнешка Рыбус преодолела 3000 километров, чтобы изучать русскую душу в магистратуре филологического факультета Пермского университета. Девушку уже удивило, как широко в России отмечают праздники. В университете девушка продолжает исследовательскую деятельность. Свою магистерскую диссертацию Агнешка посвятила сравнению того, как отражается в языке и культуре русских и поляков понятие "душа". На данный момент она занимается сбором данных, общается со студентами и жителями Перми. Сейчас в университете обучаются студенты из 34 стран, таких как Австралия, Великобритания, Израиль, Италия, Китай, Македония, Франция. Чаще всего для получения образования иностранные студенты выбирают геологический, экономический, филологический и юридический факультеты.
Агнешка Рыбус: "Я могу посоветовать всем иностранцам приехать в Россию, я очень рада, что у меня есть такая возможность. Это самый хороший опыт в моей жизни".

Метки: в Перми, Культура, Общество, В мире

Опубликовано: 20.03.2017 в 14:20 в рубрике - Новости телеканалов

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