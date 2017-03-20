Броня крепка: Росгвардия показала техническое оснащение
Росгвардия открыла свои двери для всех любопытных - бойцы спецподразделений в Перми демонстрировали собственные, в том числе технические возможности.
Для гражданских лиц эти ворота приоткрываются крайне редко. Но в исключительных случаях и мобильный отряд особого назначения Росгвардии готов показать все свое техническое оснащение.
У современного ОМОНа средства защиты есть на все случаи жизни. В самой сложной ситуации щит весом 28,5 килограммов защищает от любого стрелкового оружия. Есть варианты и попроще, что называется на каждый день, противоударный шлем защищает от ударов любыми предметами.
В боевом "Урале" пусть не выпрямишься в полный рост, зато чувствуешь себя в полной безопасности. Броня здесь точно так же выдерживает любое стрелковое оружие. Да и кресла вполне удобные. Этот автомобиль предназначен для перемещения личного состава и его защиты. Можно вести огонь через открывающиеся бойницы.
Есть и особые виды техники – с тараном – для разгребания баррикад. Экипаж такой машины 4 человека. Есть даже отдельная кабина, из которой можно управлять водометами, не выходя изнутри. К счастью, как уверяют в Росгвардии, эта машина в деле никогда не использовалась. Так и стоит в полной боевой готовности, больше для устрашения.
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