Броня крепка: Росгвардия показала техническое оснащение

Росгвардия открыла свои двери для всех любопытных - бойцы спецподразделений в Перми демонстрировали собственные, в том числе технические возможности.

Для гражданских лиц эти ворота приоткрываются крайне редко. Но в исключительных случаях и мобильный отряд особого назначения Росгвардии готов показать все свое техническое оснащение.

У современного ОМОНа средства защиты есть на все случаи жизни. В самой сложной ситуации щит весом 28,5 килограммов защищает от любого стрелкового оружия. Есть варианты и попроще, что называется на каждый день, противоударный шлем защищает от ударов любыми предметами.

В боевом "Урале" пусть не выпрямишься в полный рост, зато чувствуешь себя в полной безопасности. Броня здесь точно так же выдерживает любое стрелковое оружие. Да и кресла вполне удобные. Этот автомобиль предназначен для перемещения личного состава и его защиты. Можно вести огонь через открывающиеся бойницы.

Есть и особые виды техники – с тараном – для разгребания баррикад. Экипаж такой машины 4 человека. Есть даже отдельная кабина, из которой можно управлять водометами, не выходя изнутри. К счастью, как уверяют в Росгвардии, эта машина в деле никогда не использовалась. Так и стоит в полной боевой готовности, больше для устрашения.