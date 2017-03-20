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Пермякам раздали 20 килограммов желудей
20 килограммов желудей за считанные дни раздали лесничие всем желающим. К визит-центру Черняевского леса в Перми, где проходила акция «Миллион деревьев Пермскому краю», выстраивались очереди. Пермяки брали желуди на посадку около многоэтажек, на дачи или вблизи офисов. Желуди дуба черешчатого уже пророщены, специалисты отмечают, что при посадке класть его нужно на бок, а при пересадке на улицу обратить внимание, не будут ли мешать подросшему деревцу электропровода.
Анатолий Сапегин, лесник: "Сам желудь готов к посадке, в данный момент надо посадить, как обычную рассаду, и до весны она должна в горшке находиться, а с наступлением тепла его можно посадить на постоянное место".
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