Лев Футлик: учитель, новатор, профессионал

90 лет исполнилось со дня рождения одного из родоначальников пермского телевидения – Льва Футлика. В течение 30 лет он был главным режиссером Пермского областного телевидения. К памятной доске, установленной на здании телецентра, возложили цветы его родственники, коллеги и друзья.

За годы работы в театре и на телевидении Лев Футлик воспитал сотни учеников: режиссёров телевидения, театральных актеров и режиссёров. Он умел прививать не только профессиональную, но и человеческую культуру и всегда воспитывал личность - таким его помнят друзья и коллеги.

Семен Токман, главный оператор «Т7», коллега Льва Футлика: "На телевидении он был новатором, это было общепризнано. На нашем телевидении тогда не было штампов. Каждая передача была открытие. Он придумывал целые жанры. У нас были обычные новости, как у всех, появились новости, которые назывались «телевизионная газета» - жанр, которому завидовала Москва".

За годы работы на пермском телевидении Лев Футлик поставил 7 фильмов, более 25 лет он являлся сценаристом и режиссером десятков крупнейших областных и городских массовых праздников и представлений, в том числе одной из всесоюзных передач – «Голубой огонек».