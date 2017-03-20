В МФЦ проходят Дни открытых дверей
Дни открытых дверей проходят в многофункциональных центрах Прикамья в эти дни. Помимо стандартного набора услуг здесь можно получить консультацию по услугам Минсоцразвития, вместо обычного визита в соцзащиту. В марте подобные встречи пройдут в каждом пермском офисе центра «Мои документы», а также в крупных городах края.
Марина Касимова, заместитель начальника территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми: "Сегодня приходили по вопросам получения компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также по вопросам оформления пособия на детей – это популярные вопросы".
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