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← Опасные дома: расследование будет долгим

Лев Футлик: учитель, новатор, профессионал →

В МФЦ проходят Дни открытых дверей

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мфц

Дни открытых дверей проходят в многофункциональных центрах Прикамья в эти дни.  Помимо стандартного набора услуг здесь можно получить консультацию по услугам Минсоцразвития, вместо обычного визита в соцзащиту. В марте подобные встречи пройдут в каждом пермском офисе центра «Мои документы», а также в крупных городах края.

Касимова

Марина Касимова, заместитель начальника территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми: "Сегодня приходили по вопросам получения компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также по вопросам оформления пособия на детей – это популярные вопросы".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.03.2017 в 09:45 в рубрике - Новости телеканалов

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