В МФЦ проходят Дни открытых дверей

Дни открытых дверей проходят в многофункциональных центрах Прикамья в эти дни. Помимо стандартного набора услуг здесь можно получить консультацию по услугам Минсоцразвития, вместо обычного визита в соцзащиту. В марте подобные встречи пройдут в каждом пермском офисе центра «Мои документы», а также в крупных городах края.

Марина Касимова, заместитель начальника территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми: "Сегодня приходили по вопросам получения компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также по вопросам оформления пособия на детей – это популярные вопросы".