Опасные дома: расследование будет долгим

Печальное наследство. В Пермском крае разрушаются дома, построенные для сирот и переселенцев из ветхого жилья. Уголовные дела возбуждены. Расследование обещает быть долгим.

Считая эту трещину вещественным доказательством, Андрей Зорин сознательно не заделывает ее с декабря 2015 года. С того самого момента, как въехал с семьей в новостройку на улице Исхакова на окраине Перми. Между тем чуть более чем за год его квартира обзавелась еще и сырыми пятнами на стенах. У соседей то же самое. 5 домов - это в общей сложности 150 квартир - и все в 2015 году были заселены детьми-сиротами.

Андрей Зорин: "Они и сказали - что есть, то и получайте, другого вам никто не даст".

Дефекты на лицо, а застройщик, сдав с позволения чиновников дома в 2015 году, в январе 2016 благополучно обанкротился.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Расследование будет долгим. Но у сирот с улиц Исхакова есть крыша над головой, чтобы дождаться финала этой истории. А вот хозяевам 104 квартир из Лысьвы рекомендовано срочно переехать.

Вадим Гапов, следователь следственного отдела по городу Лысьва СУ СК РФ по Пермскому краю: "Оказалось, что дома непригодны для проживания, возможен риск обрушения".

По иронии судьбы в печальную историю оказались замешаны переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Новые дома для них заказывала Лысьвенская администрация, она же принимала жилье и благодарила за работу ныне арестованного владельца строительной фирмы.

И это лишь один параграф большой статьи. Министерство строительства и ЖКХ, Министерство связи и информационных технологий и даже Минспорта потрясли за последний год громкие коррупционные скандалы, связанные со строительством социальных объектов. Почти все истории имеют многолетние корни. Так что беда запрудских домов, доставшихся детям-сиротам, можно сказать, свежая.

Еще совсем немного и весеннее солнце, растопив снег, явит еще одну местную проблему - благоустройство, которое, несмотря на взятые обязательства, строители на Исхакова не выполнили совсем. В это же время, к сожалению, может пополниться и печальный список дефектных объектов, строившихся за казенный счет и, как правило, с благими целями.