Одна страна - один народ

Пермь отпразднует день воссоединения России с Крымом. Подготовка к торжествам началась уже в пятницу. Рабочие оформляли сцену на Соборной площади, а на самой сцене репетирует программу школа танцев Юлии Трестер. Это не единственный гость завтрашнего мероприятия. Кроме них выступят ВИА «Хеппи», губернский оркестр. Гвоздь программы - победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман. Во время мероприятия помимо праздничной программы весь день будет работать ярмарка народных промыслов и сельскохозяйственная ярмарка. Всех желающих будут угощать горячим чаем и кашей. Также стоит предупредить водителей, что на время проведения мероприятия с 12 до 14 часов дня здесь будут перекрыты несколько прилегающих улиц - это часть Комсомольского проспекта и улицы Монастырская. В это время здесь пройдет митинг-концерт, посвященный воссоединению России и Крыма. Ожидается выступление народных и творческих коллективов, политиков, профсоюзных деятелей и общественных деятелей.