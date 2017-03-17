На оперной сцене - дети
В Пермском театре оперы и балета состоялись необычные спектакли. Вместе с профессиональными оперными артистами на сцену поднялись школьники. Проект "Дети на оперной сцене" ведет свою историю с 2008 года. За это время поучаствовали в постановках "Князь Игорь", "Снегурочка", "Борис Годунов" и других.
Кроме Перми этот проект много лет назад начинался в Самаре и Челябинске, но так долго он просуществовал только в нашем городе.
Мина и Александра из города Крагуевац Сербской республики. Уже несколько недель, как они с одноклассниками приехали в Пермь по культурному обмену. Всё это время они водят хороводы и разучивают русские песни.
Наряду со школьницами из Сербии сегодня на оперной сцене и наши пермские дети из школы №9 и 10-го лицея. Сергей со своими школьными друзьями участвует в самой массовой сцене в начале оперы. Они вместе с сербами играют русский народ. Причём почти все дети попробовали себя в оперном пении впервые.
Это уже не первый проект с детьми на оперной сцене, и всегда пермский театр ответственно относится к этому мероприятию, совсем для маленьких певцов шьют такие же, как у взрослых, костюмы.
Много лет назад проект "Дети на оперной сцене" начали несколько учителей из Московской гимназии, одна из них - Елена Воронова.
Елена Воронова, организатор проекта "Дети на оперной сцене": "Проект "Дети на оперной сцене" в этом году проходит в рамках театрального фестиваля ассоциации школ международного бакалавриата Стран СНГ, кроме исполнителей подготовлены слушатели".
И в этом ещё одна главная цель проекта "Дети на оперной сцене" - он охватывает не только тех кто на сцене, но и тех кто в зале. Вот и на этот раз опера завершилась грандиозным хором артистов и зрителей.
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