Континентальный кубок собирает «летающих лыжников» из десяти стран
В ближайшие выходные на Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка» состоится финал Континентального кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях примут участие спортсмены из Австрии, Канады, Южной Кореи, Великобритании, Словении, Чехии, Польши, Германии, Казахстана и России. Пермский край принимает финал соревнований уже второй раз. 18 марта в 16:00 пройдет пробная попытка, после которой состоится церемония открытия соревнований.
В составе сборной России выступит представитель Пермского края Егор Усачев. В соревнованиях примут участие "летающие лыжники" из десяти стран. В их числе - чех Якуб Янда (победитель Турне четырех трамплинов и обладатель Кубка мира), в составе сборной Словении - один из трех "летающих братьев" Превцев - Цене.
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