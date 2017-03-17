Пермяки посадят миллион деревьев из Красной книги

В Перми стартовала акция "Миллион деревьев Пермскому краю". В визит-центре Черняевского леса начинают раздачу семян краснокнижных деревьев: дуба красного и черешчатого, а также сибирской сосны - кедра. Их будут раздавать бесплатно 17 марта с 9:00 до 17:00, и в субботу 18 марта с 10:00 до 16:00. С инициативой высадить в регионе миллион деревьев выступил предприниматель Александр Брат. К реализации проекта он приступил в 2015 году, посадив на территории городских лесов Перми первую тысячу кедров. 2016 году в пермских лесах появилось еще 5 тысяч саженцев кедровой сосны.

Александр Брат: "Семена будут раздаваться всем, кто готов посадить дерево у себя дома для последующей высадки в открытый грунт. Для этого нужно вступить в группу проекта "Миллион деревьев Пермскому краю" и сделать репост этой записи".