Весенняя распутица: Грузовикам проезд запрещен

Краевой минтранс определился с датой введения ограничения для движения грузовиков - с 10 апреля и по 16 мая. Всего под ограничение попало 75 краевых дорог, в том числе участки Западного и Восточного обходов Перми и часть шоссе Космонавтов. Начиная с 20 мая, ограничение для проезда многотонных машин будет вводиться в жаркую погоду при температуре воздуха свыше 32 градусов. Вводимые ограничения не затронут пассажирские перевозки, движение аварийных служб и транспортировку дорожной техники.