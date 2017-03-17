В Перми разыскивают серийного насильника, напавшего на школьницу. Следственный комитет публикует фоторобот мужчины, который подозревается в совершении как минимум трех преступлений, совершенных в отношении двух женщин и несовершеннолетней. В 2014 году он дважды напал на двух женщин в Мотовилихинском и Индустриальном районе Перми, в январе 2015 года - на девочку-подростка и совершил в отношении нее "насильственные действия сексуального характера". На вид подозреваемому 30-35 лет, худощавого телосложения, предположительно кавказской внешности.