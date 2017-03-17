Уральский Афон на пороге 100-летия

Состоялось заседание членов Правления фонда "Белая гора". Участники обсуждения подвели итоги работы за минувший год и начали подготовку к празднованию столетия Белогорского монастыря. В 2016 году на средства благотворителей удалось отреставрировать Центральный иконостас в Верхнем храме Крестовоздвиженского собора, начать установление металлического ограждения. В следующем году работы будут продолжены, но основное внимание будет приковано к празднованию векового юбилея в июле-августе.

Николай Благов, президент фонда "Белая гора": "Будем заканчивать правый предел, иконостас на 80% готов, это важно. До 25 августа, когда мы ожидаем приезд патриарха, он будет готов на 99%".

Программа праздничных мероприятий пока уточняется. Поддержку готовы оказывать крупные пермские предприятия и депутаты краевого парламента.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В бюджет Пермского края внесены изменения об увеличении суммы на финансирование мероприятий, чтобы привести в канун столетия в хорошее состояние".