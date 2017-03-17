Воспитанники детдомов получили шанс поиграть в футбол в Англии

Воспитанники детских домов Пермского края получили шанс поиграть в футбол в Англии. На запасном поле стадиона "Звезда" состоялся первый этап ежегодных всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ -интернатов "Будущее зависит от тебя". Это трёхступенчатые соревнования, главный приз - поездка в Лондон, в гости к знаменитому футбольному клубу "Арсенал".

Для начала - как следует размяться! Построиться, и в бой! Команды из воспитанников 9 детских домов Пермского края азартно и эмоционально играют в футбол на запасном поле стадиона "Звезда". Лучшие команды Пермского края определят в двух возрастах. Они отравятся покорять поля окружного этапа всероссийских соревнований "Будущее зависит от тебя". Далее - финал в Сочи. Кроме футбола участников погружают в разнообразную культурную программу, и соревнования становятся долгожданным событием года. В прошлом году очёрцы представляла Урал на всероссийском этапе и показали себя очень достойно.

Алексей Кожевников, тренер СОШЗТ г. Очёр: "Неплохо выступили ребята, молодцы, и вышли в Сочи. Ребятам очень понравилось, повидали хотя бы часть России. Культурная программа идеальная была. Команды все хорошие были- познакомились, пообщались".

В игре: Прикамье, Челябинская, Свердловская, Кировская и Тюменская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Удмуртия и республика Коми. Финал соревнований пройдёт в мае в Сочи, там станет известно, кто встретится с игроками и тренерским штабом знаменитого футбольного клуба "Арсенал"- таков главный приз турнира.

О возможной поездке в Лондон большинство детей даже не слышали. Приезд в Пермь стал для ребят целым событием.



