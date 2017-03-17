Общественники придали ускорение уборке снега

Очередной день масштабного ускорения в Перми. "Взбодрить" решили подрядчиков, отвечающих за уборку снега. Если накануне на пермские тротуары высадился десант из районных администраций, то сейчас к чиновникам присоединились общественные активисты.

Чтобы дойти до магазина, Фаине Николаевне приходится преодолевать целую полосу препятствий, но и на финишной прямой пенсионерку поджидают опасности - без обуви с шипами не дойти!

Власти Мотовилихи совместно с общественниками вышли в рейд. Под прицелом не только гололед на тротуарах, но и забытые кучи снега на территории магазинов и торговых центров. Еще в начале марта глава региона Максим Решетников попросил усилить контроль за весенней уборкой города. Только в Мотовилихинском районе сначала года составлено 27 протоколов за несвоевременный вывоз снега и наложено штрафов больше чем на 600 тысяч рублей.

Павел Гуляев, начальник отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми: "Магазину «Магнит» вчера мы выдали предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 19 марта. В случае неисполнения в отношении либо директора, как должностного лица, либо всей сети будет возбуждено административное производство".

Но есть и те, кто не ждет, пока снег растает сам и превратится в огромные лужи. Скупой платит дважды, ведь проще один раз заказать трактор и вывезти снег, чем заплатить штраф и потом все равно убирать снег и лед.

Дворы - еще одно излюбленное место для складирования снега. Весной, когда погода капризничает, он то тает, то замерзает, образуя на тротуаре гололед. Однако в этом дворе дорожки почищены. Вовремя реагировали на нашу погоду - раскрывает простой секрет председатель ТСЖ.

Татьяна Конева, председатель ТСЖ «Свободы, 21»: "Были снегопады, мы сразу же на следующий день или через день вызывали технику и все старались убирать".

Тех, кто вовремя не постарался, ждет штраф. С начала года отдел благоустройства администрации Мотовилихинского района за нарушение правил благоустройства уже составил 227 протоколов на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей.