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«Пермские моторы» готовы к созданию нового двигателя ПД-35

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"Пермские моторы"

Еще один абсолютно новый отечественный авиадвигатель может появиться в Перми. Вслед за уже нашумевшим ПД-14 идет ПД-35 – двигатель для дальнемагистральных самолетов. Разговор об этом зашел во время визита на предприятие главы региона Максима Решетникова.

В этом цехе собирают газотурбинные двигатели промышленного применения. По сути, это авиадвигатель на земле - их используют нефтяники, газовики и энергетики. 

Решетников на Пермских моторах

С нюансами рабочего процесса на "Пермских моторах" познакомился и глава Прикамья Максим Решетников. В сопровождении руководителей моторостроительного комплекса губернатор посетил цех сборки авиационных двигателей и испытательную лабораторию прочности материалов.

После экскурсии по цехам состоялось совещание, одной из главных тем для обсуждения стала подготовка инженерных кадров. Молодых специалистов интересовал этот же вопрос.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Надо, чтобы ты из университета вышел и был спецом".

"Пермские моторы" активно работают в этом направлении. Пример - программа дуального обучения для студентов.

Попов

Сергей Попов, управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы": "На сегодняшний момент задача, чтобы учащийся, который придет на предприятие, был хорошо подготовлен и очень быстро прошел процесс адаптации".

Со стороны краевых властей было отмечено, что необходимо оказать содействие в обеспечении предприятий региона заказами, достойной зарплатой и комфортными условиями труда.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Краевые власти из года в год поддерживают, поддерживали и будут поддерживать эти предприятия. Всеми возможными способами. В первую очередь, поддерживая научный потенциал, развивая общественную среду вокруг этих предприятий, развивая проекты, которые сейчас есть по новым территориям".

К слову о развитии. Объединенная двигателестроительная корпорация уже приступила к созданию сверхмощной движущей силы.

В эти минуты специалисты работают над сборкой ПД-14 под порядковым номером 12. Технологии, полученные здесь, будут применяться в новом ПД-35, предназначенном для широкофюзеляжных гражданских самолетов, на борту которых может вместиться до 800 человек.

 двигатель

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Экономика

Опубликовано: 17.03.2017 в 10:54 в рубрике - Новости телеканалов

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