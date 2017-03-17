Электротехнический форум ЭТМ собрал профессионалов со всей страны

Специалисты электротехнического рынка страны и зарубежья съехались в Пермь. В электротехническом форуме ЭТМ приняли участие более полусотни ведущих производителей светотехники, систем безопасности, разнообразной кабельной продукции. Ключевым вопросом стало качество.

На форуме ЭТМ найдут материалы и решения профессионалы и просто те, кто затеял дома ремонт. К примеру, о смене проводки стоит задуматься тем, чьи дома старше 15-20 лет. Специалисты помогут подобрать лучший вариант.

Маргарита Рецкая, управляющая развитием ключевых партнеров компании «DKC»: "Мы считаем, что этот форум, а мы принимаем в нем участие каждый раз, когда он проходит в любом городе, является одним из самых эффективных с точки зрения получения информации от конечных потребителей, обмена опытом".

На открытии, вместо привычной ленты, символически разрезают кабель. 60 компаний-участников, почти две тысячи посетителей, актуальные тенденции и новинки электротехники. Всю представленную продукцию можно купить в магазинах ЭТМ и через интернет. Удобно - с помощью приложения iPRO.

Александр Пензев, директор регионального центра компании «ЭТМ»: "С помощью этого сервиса можно выбрать себе электротехническую продукцию, оборудование, заказать его, проконсультироваться с производителем по применению этого продукта, купить, привезти и пользоваться".

Электротехнический форум, к слову, проводится в 19-й раз и впервые в Перми.

В России появляется все больше компаний, которые производят продукт мирового уровня, и они уже начинают конкурировать между собой. Как яркий пример такого соперничества здесь на форуме - конкурент нашего пермского промобота, московский Айпроша.

Ну, что же, давайте попробуем задать вопрос: "Айпроша, есть ли будущее у электротехнической отрасли России?". "Да, конечно, я в этом не сомневаюсь". Спорить здесь, пожалуй, бессмысленно.