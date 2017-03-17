Дорожные стройки: власти определили приоритеты на 3 года

Несмотря на смену руководства Прикамья, основные дорожные стройки в регионе будут продолжены. В рамках правительственного часа на заседании Законодательного собрания Пермского края глава Министерства транспорта Николай Уханов рассказал о приоритетах отрасли на ближайшие три года.

Так, в мае должен пройти очередной аукцион на строительство Кунгурской трассы, на участке от Лобаново до Кояново. Если все пройдет удачно, работы здесь обещают закончить в 2018 году. При этом участок от Бершети до Кукуштана уже сейчас готов на две трети. Недостроенный кусок Восточного обхода по плану должен быть закончен уже в этом году.

Самые большие надежды министерство сейчас возлагает на подписание концессии на строительство нового Чусовского моста. Окончательно этот вопрос должен решиться уже в начале апреля. Сам проект включает в себя не только мост, но и все подъездные пути к нему.

Масштабные стройки должны начаться не только в Перми - определен подрядчик на строительство обхода Чусового, начинается активная фаза расширения дороги между Березниками и Соликамском. Новая трасса должна окончательно соединить северные города Прикамья в единую агломерацию.

Александр Шалаев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В связи с реконструкцией данной дороги, в связи с реализацией проекта время движения по данной трассе в два раза, наверное, уменьшится. Из центра Соликамска до центра Березников можно будет доехать за 20-25 минут. Требует расширения, дорога требует реконструкции - это необходимо было, может быть, даже еще вчера. Но мы получили подтверждение, и думаем, проект реализуется удачно".