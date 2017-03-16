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← Жить или писать. Варлам Шаламов

Теодор Курентзис выпустит сборник стихов на греческом

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Курентзис

Теодор Курентзис выпустит сборник стихов.  Эти произведения будут написаны на греческом языке. По словам Курентзиса, это стихи о любви. "Но они будут  безумны, и рассказывать о неизвестном, это погружение в бессознательное", - сообщил в своём интервью Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета. Будут ли переводить стихи на русский язык, пока неизвестно. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.03.2017 в 16:06 в рубрике - Новости телеканалов

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