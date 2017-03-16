Теодор Курентзис выпустит сборник стихов на греческом
Теодор Курентзис выпустит сборник стихов. Эти произведения будут написаны на греческом языке. По словам Курентзиса, это стихи о любви. "Но они будут безумны, и рассказывать о неизвестном, это погружение в бессознательное", - сообщил в своём интервью Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета. Будут ли переводить стихи на русский язык, пока неизвестно.
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