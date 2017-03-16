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Жить или писать. Варлам Шаламов
15 марта в Центре городской культуры открылась передвижная версия выставки "Жить или писать. Варлам Шаламов". Экспозиция была впервые представлена в сентябре 2013 г. в Доме литературы в Берлине. Это первый музейный проект, подробно и многопланово показывающий судьбу писателя Варлама Шаламова.
Выставка "Жить или писать. Варлам Шаламов"- это результат многолетней совместной работы немецких и русских исследователей. Были собраны уникальные материалы - официальные и личные документы, письма, фотографии. Показы с большим успехом уже прошли в нескольких городах Германии и Италии, а также в Праге, и Люксембурге.
Не так давно пермский режиссёр Павел Печёнкин снял фильм "Варлам Шаламов. Опыт юноши". В января прошлого года эта работа стала лучшей в номинации не игровое кино на премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России и получила в качестве приза "Золотого Орла".
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