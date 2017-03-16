Золотые парашюты: Экс-министров без компенсации не оставят
Министры, не вошедшие в состав нового правительства Пермского края после административной реформы, получат денежные компенсации. Общая сумма выплат чиновникам из бюджета составит 24 млн. рублей. На эти цели планируется направить часть средств, неизрасходованных в 2016 году. По приблизительным подсчетам, золотые парашюты должны получить 5 человек.
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