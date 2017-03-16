Пермские дошколята-робототехники отстаивали честь края в Москве

Пермские дошкольники представляют регион на всероссийских конструкторских соревнованиях, стартовавших в Москве. Честь Прикамья отстаивают команды детского сада №409, «Легополис» и детского сада №397 из Перми. На минувшей неделе именно они стали победителями краевого этапа. Конкурсные испытания включали защиту творческого проекта и командное выполнение заданий совместно с родителями. Ребята выполняли задания на знания конструкторских навыков, памяти, умения работать в команде.

Павел Крендель, директор пермского центра развития робототехники: "Очень важно дать детям такого возраста опыт участия в соревнованиях"

Результат выступления пермских дошколят на робототехнических соревнованиях «ИКаРенок» превзошел все ожидания. Во всех номинациях пермские дети со своими наставниками и родителями заняли лидирующие позиции. Абсолютным победителем по сборкам стал детский сад «Легополис», первое место за защиту проекта «Хлеб» досталось детскому саду №409. Победительницей в номинации инновационного проекта «Пермь сити» стала воспитательница детского сада №397 Наталья Агафонова.