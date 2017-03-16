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Пермские дошколята-робототехники отстаивали честь края в Москве →

Садченко перевели под домашний арест

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Садченко

Бывшего замминистра спорта Прикамья Руслана Садченко перевели под домашний арест.  Ленинский районный суд изменил ему меру пресечения. При этом следствие настаивало на продлении срока содержание экс-чиновника в СИЗО. Руслан Садченко находился под стражей с июля 2016.  Чиновник был задержан УФСБ по Пермскому краю 22 июля в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона "Динамо".  По версии следствия по фиктивным договорам было похищено  12,8 млн рублей. 4 октября задержали министра физкультуры и спорта края Павла Ляха. По версии следствия именно он подписал акт приемки выполненных работ по реконструкцию стадиона. В конце января в Ленинском суде состоялось заседание, на котором срок домашнего ареста  экс-министру продлен до 3 апреля.

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 16.03.2017 в 14:46 в рубрике - Новости телеканалов

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