Бывшего замминистра спорта Прикамья Руслана Садченко перевели под домашний арест. Ленинский районный суд изменил ему меру пресечения. При этом следствие настаивало на продлении срока содержание экс-чиновника в СИЗО. Руслан Садченко находился под стражей с июля 2016. Чиновник был задержан УФСБ по Пермскому краю 22 июля в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона "Динамо". По версии следствия по фиктивным договорам было похищено 12,8 млн рублей. 4 октября задержали министра физкультуры и спорта края Павла Ляха. По версии следствия именно он подписал акт приемки выполненных работ по реконструкцию стадиона. В конце января в Ленинском суде состоялось заседание, на котором срок домашнего ареста экс-министру продлен до 3 апреля.