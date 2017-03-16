Садченко перевели под домашний арест
Бывшего замминистра спорта Прикамья Руслана Садченко перевели под домашний арест. Ленинский районный суд изменил ему меру пресечения. При этом следствие настаивало на продлении срока содержание экс-чиновника в СИЗО. Руслан Садченко находился под стражей с июля 2016. Чиновник был задержан УФСБ по Пермскому краю 22 июля в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона "Динамо". По версии следствия по фиктивным договорам было похищено 12,8 млн рублей. 4 октября задержали министра физкультуры и спорта края Павла Ляха. По версии следствия именно он подписал акт приемки выполненных работ по реконструкцию стадиона. В конце января в Ленинском суде состоялось заседание, на котором срок домашнего ареста экс-министру продлен до 3 апреля.
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