Утро начинается с ДПС
День для пермских водителей начался с проверки документов. В разных районах города проверяли правила перевозки детей. Главным образом внимание обращали на наличие или отсутствие детских автокресел. Подобные акции ГИБДД вошли в практику в феврале 2017. Тогда автоинспекторы за один день выявили более 160 нарушений правил перевозки детей прикамскими автомобилистами.
Вера Нашенкина, инспектор отдела пропаганды БДД отдела УНИБДД по г.Перми: "Проводим беседу, объясняем, что нужно пристегивать детей, бывают резкие торможения, дети могут удариться, получить травмы".
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