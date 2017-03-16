Утро начинается с ДПС

День для пермских водителей начался с проверки документов. В разных районах города проверяли правила перевозки детей. Главным образом внимание обращали на наличие или отсутствие детских автокресел. Подобные акции ГИБДД вошли в практику в феврале 2017. Тогда автоинспекторы за один день выявили более 160 нарушений правил перевозки детей прикамскими автомобилистами.

Вера Нашенкина, инспектор отдела пропаганды БДД отдела УНИБДД по г.Перми: "Проводим беседу, объясняем, что нужно пристегивать детей, бывают резкие торможения, дети могут удариться, получить травмы".