От повседневной тревоги избавит «Белый шум»

В Пермской Арт-резиденции открылась девятая выставка в рамках экспериментального проекта "Вход" - экспозиция "Личные пространства" - фотопроект Евгении Брандт. А в соседнем зале проходит персональная выставка Александра Юнусова "Белый шум". Художник ставит перед собой задачу зафиксировать чувства при помощи визуальных материалов, чтобы погрузить зрителя в свой мир.

Портреты 16 красивых девушек приобретают особую магию. Они все разного возраста, настроения и состояния. Одна из них Мария Тихонова - солистка театр балет Евгения Панфилова. Эта девушка обладает особенной способностью двигаться на сцене. Два года назад, когда она пришла в фотостудию к Евгении Бранд, она сразу предложила ей свой вариант съёмки.

Мария Тихонова, солистка театр балет Евгения Панфилова: "Я ей сказала, давай я буду двигаться - и из этого что-то получится".

Сама же Евгения во время сьёмок не стремилась создать психологический портрет в классическом понимании. В первую очередь она обращалась к своим героиням для трансляции своего состояния. Женщины на портретах становятся проводниками в собственный мир фотохудожника.

Евгения Бранд, фотограф. Автор выставки "Личные пространства": "Я пытаюсь через них показать какие-то свои чувства. Вот здесь меня привлекла возможная тревога, которая здесь присутствует, и возможно я испытывала тревогу на тот момент".

На втором этаже выставочного пространства автор Александр Юнусов пытается избавить своих посетителей от повседневной тревоги и шума. Его экспозиция "Белый шум"- создаёт иное пространство в этом зале. Люди, входящие в этот белый шум, буквально через несколько шагов становятся едва различимы.





Александр Юнусов, автор выставки "Белый Шум": "Это что-то среднее между тишиной и ещё глубокой тишиной. Это какое-то умиротворение".

Дополнена выставка маленькими живописными работами Сергея Мельницкого. Каждая такая картинка представлена в разных фильтрах, для того чтобы зритель смог выбрать ту,что нравится больше.

Обе выставки открылись в рамках проекта "Вход" в Арт-резиденции. Это творческое собрание направлено на то, чтобы впустить зрителей в потаённый и непонятный мир художника.