Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Бюджет края ждут серьезные изменения

Пятна, кляксы, портреты и Конституция РФ

Смотреть

выставка

В этом году фестиваль "Пространство режиссуры" был посвящен памяти российского театрального режиссера и педагога Зиновия Корогодского. Организаторы привезли в Пермь персональные выставки его сына Данилы. Экспозиция называлась "Пятна, кляксы и портреты…", она представляет собой кабинет режиссера с внутренними и внешними стенами. А также в Пермь из Екатеринбурга приехал небольшой фрагмент экспозиции из Ельцин-Центра.

Заходя в импровизированный кабинет Зиновия Корогодского в Ленинградском Тюзе, сын Данила вспоминает его обстановку. Рабочую комнату Зиновия Яковлевича он воссоздал специально для экспозиции Бахрушинского музея, которая в дни фестиваля "Пространство режиссуры" гостит в Театре - театре.

Данила Корогодский

Данила Корогодский, художественный руководитель театра поколений, (Санкт-Петербург): "Здесь был важный такой драматический слом, который многое в его последующей жизни определил, этим и было вызвано мое желание восстановить этот кабинет".
Зиновий Корогодский - выдающаяся театральная личность прошлого столетия. В 60-е годы он возглавил Ленинградский ТЮЗ, спектакли этой труппы пользовались огромным интересом у зрителей. Причем, не только у юной аудитории. Как говорят знатоки, Корогодский создал театр, интересный всем. Но в 86-м году по сфабрикованному обвинению Зиновия Яковлевича со скандалом уволили из театра, вспоминает сын Данила Корогодский. 

выставка

"Я нарисую папину жизнь" , с этой случайно оброненной фразой и родилась идея выставки, которую Данила Корогодский посвятил 90-летию отца. Он, действительно, нарисовал около пятидесяти фрагментов из жизни своей семьи. Здесь же в экспозиции зарисовки костюмов и афиш к спектаклям Ленинградского театра юного зрителя. А еще есть копии программок тех лет.

Конституция

Завершает свою работу и экспозиция из Ельцин - Центра. Специально к спектаклю Владимира Гурфинкеля "Конституция РФ" , премьера которого состоялась в декабре в Екатеринбурге, а сейчас в Перми, в фойе Сцены-Молот можно было увидеть несколько вариантов самого главного документа России , а также ручку Бориса Ельцина, которой он, вероятно правил закон и подписывал проект.

Гурфинкель

Владимир Гурфинкель, главный режиссер Пермского академического Театра Театра, арт-директор фестиваля "Пространство режиссуры": "Часть Ельцин-Центра приехала с нами - маленькая, конечно, но невероятно точно относящаяся к предмету нашего исследования, каждый имеет право на жизнь, на духовную интеллектуальную насыщенную жизнь - об этом наш спектакль и об этом наша выставка".
Выставка уедет обратно в Екатеринбург , а вот спектакль "Конституция РФ" в Сцене-Молот покажут еще раз 30 марта.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 16.03.2017 в 12:02 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Бюджет края ждут серьезные изменения

Проблем с битумом в Пермском крае не будет

Надо брать: Ипотека под 8,4% годовых

Гражданин КНР пытался подкупить сотрудника ФСБ

Капремонт в школах: работы идут полным ходом

Пермские открытки пускают корни

Как чиновники и подрядчики штурмовали тротуары

Пермь превратилась в «Пространство Режиссуры»

Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению

Без признания и почестей: Прикамье забыло про своих паралимпийцев?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бюджет края ждут серьезные изменения

Обратите внимание

в Перми

Пятна, кляксы, портреты и Конституция РФ

В рамках фестиваля Пространство режиссуры в Перми прошли две интересные выставки: одна посвящена творчеству и личности Зиновия Корогодского, вторая - Конституции РФ.
смотреть читать16.03.2017 в 12:02
Метки: в Перми, Общество, Культура

Бюджет края ждут серьезные изменения

Глава Прикамья Максим Решетников предложил Законодательному собранию внести изменения в бюджет на 2017-2019 гг.
смотреть читать16.03.2017 в 11:42
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Надо брать: Ипотека под 8,4% годовых

Ставки по ипотеке с небывало низким процентом - предложение заявлено на пермском рынке недвижимости.
смотреть читать16.03.2017 в 10:55
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Деньги

Гражданин КНР пытался подкупить сотрудника ФСБ

Китайскому бизнесмену грозит до 9 лет лишения свободы со штрафом в размере до 36 млн рублей.
смотреть читать16.03.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Общество, Преступления, Деньги

Капремонт в школах: работы идут полным ходом

112-я и 73-я школы, закрытые на капремонт, вновь примут учеников уже первого сентября.
смотреть читать16.03.2017 в 10:09
Метки: в Перми, Общество, Образование

в России

Пермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мира

Чемпионат мира по лыжному ориентированию в Красноярске собрал более 120 спортсменов из 21 страны.
смотреть читать15.03.2017 в 15:59
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

В России повышаются тарифы на пересылку писем и бандеролей

Федеральная антимонопольная служба и Почта России согласовали рост стоимости отправки писем и бандеролей.
смотреть читать13.03.2017 в 16:35
Метки: в Перми, в России, Общество

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Дети, занимающиеся по методике Маугли, ставят рекорды, в пять раз превышающие нормы ГТО. Но внедрить комплекс по всей России вряд ли получится.
смотреть читать13.03.2017 в 15:52
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Пермский край вошел в двадцатку самых чистых регионов России.
смотреть читать13.03.2017 в 13:06
Метки: в России, Общество

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений.
смотреть читать13.03.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть
Лента новостей RSS каналы

Пятна, кляксы, портреты и Конституция РФПятна, кляксы, портреты и Конституция РФ

Бюджет края ждут серьезные измененияБюджет края ждут серьезные изменения

Проблем с битумом в Пермском крае не будетПроблем с битумом в Пермском крае не будет

Надо брать: Ипотека под 8,4% годовыхНадо брать: Ипотека под 8,4% годовых

Гражданин КНР пытался подкупить сотрудника ФСБГражданин КНР пытался подкупить сотрудника ФСБ

Капремонт в школах: работы идут полным ходомКапремонт в школах: работы идут полным ходом

Пермские открытки пускают корниПермские открытки пускают корни

Как чиновники и подрядчики штурмовали тротуарыКак чиновники и подрядчики штурмовали тротуары

Почему пермяки так говорят?Почему пермяки так говорят?

С математикой у нас всё в порядке!С математикой у нас всё в порядке!

Пермский фонд капремонта потратит 32 млн на печать квитанцийПермский фонд капремонта потратит 32 млн на печать квитанций

Коппелиус или Олимпия?Коппелиус или Олимпия?

Пермь превратилась в «Пространство Режиссуры»Пермь превратилась в «Пространство Режиссуры»

Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначениюДорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению

Без признания и почестей: Прикамье забыло про своих паралимпийцев?Без признания и почестей: Прикамье забыло про своих паралимпийцев?

Пермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мираПермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мира

На «Прикамской кухне» приготовили 100 кг салатаНа «Прикамской кухне» приготовили 100 кг салата

Пермский аэропорт запустил онлайн-продажу билетовПермский аэропорт запустил онлайн-продажу билетов

«Решетовские встречи»: заявки принимаются до 17 марта«Решетовские встречи»: заявки принимаются до 17 марта

Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика переживает кризисЛысьвенская чулочно-перчаточная фабрика переживает кризис

Обращения граждан соберет мобильная приемная губернатораОбращения граждан соберет мобильная приемная губернатора

Людмила Дробышева-Разумовская: «Случайных людей у нас нет!»Людмила Дробышева-Разумовская: «Случайных людей у нас нет!»

В Лысьве просела крыша детского садаВ Лысьве просела крыша детского сада

За «голос Путина» придется ответитьЗа «голос Путина» придется ответить

Сердечно-сосудистые катастрофы: избежать, распознать и помочьСердечно-сосудистые катастрофы: избежать, распознать и помочь

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru