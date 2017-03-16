Пятна, кляксы, портреты и Конституция РФ

В этом году фестиваль "Пространство режиссуры" был посвящен памяти российского театрального режиссера и педагога Зиновия Корогодского. Организаторы привезли в Пермь персональные выставки его сына Данилы. Экспозиция называлась "Пятна, кляксы и портреты…", она представляет собой кабинет режиссера с внутренними и внешними стенами. А также в Пермь из Екатеринбурга приехал небольшой фрагмент экспозиции из Ельцин-Центра.

Заходя в импровизированный кабинет Зиновия Корогодского в Ленинградском Тюзе, сын Данила вспоминает его обстановку. Рабочую комнату Зиновия Яковлевича он воссоздал специально для экспозиции Бахрушинского музея, которая в дни фестиваля "Пространство режиссуры" гостит в Театре - театре.

Данила Корогодский, художественный руководитель театра поколений, (Санкт-Петербург): "Здесь был важный такой драматический слом, который многое в его последующей жизни определил, этим и было вызвано мое желание восстановить этот кабинет".

Зиновий Корогодский - выдающаяся театральная личность прошлого столетия. В 60-е годы он возглавил Ленинградский ТЮЗ, спектакли этой труппы пользовались огромным интересом у зрителей. Причем, не только у юной аудитории. Как говорят знатоки, Корогодский создал театр, интересный всем. Но в 86-м году по сфабрикованному обвинению Зиновия Яковлевича со скандалом уволили из театра, вспоминает сын Данила Корогодский.

"Я нарисую папину жизнь" , с этой случайно оброненной фразой и родилась идея выставки, которую Данила Корогодский посвятил 90-летию отца. Он, действительно, нарисовал около пятидесяти фрагментов из жизни своей семьи. Здесь же в экспозиции зарисовки костюмов и афиш к спектаклям Ленинградского театра юного зрителя. А еще есть копии программок тех лет.

Завершает свою работу и экспозиция из Ельцин - Центра. Специально к спектаклю Владимира Гурфинкеля "Конституция РФ" , премьера которого состоялась в декабре в Екатеринбурге, а сейчас в Перми, в фойе Сцены-Молот можно было увидеть несколько вариантов самого главного документа России , а также ручку Бориса Ельцина, которой он, вероятно правил закон и подписывал проект.

Владимир Гурфинкель, главный режиссер Пермского академического Театра Театра, арт-директор фестиваля "Пространство режиссуры": "Часть Ельцин-Центра приехала с нами - маленькая, конечно, но невероятно точно относящаяся к предмету нашего исследования, каждый имеет право на жизнь, на духовную интеллектуальную насыщенную жизнь - об этом наш спектакль и об этом наша выставка".

Выставка уедет обратно в Екатеринбург , а вот спектакль "Конституция РФ" в Сцене-Молот покажут еще раз 30 марта.