Бюджет края ждут серьезные изменения

Глава Прикамья Максим Решетников предложил Законодательному собранию внести изменения в бюджет на 2017-2019 гг. Документ был рассмотрен членам профильного комитета. Речь идет о повышении расходов на социальную сферу, ремонт и строительство краевых и муниципальных автодорог. Дополнительные средства планируется выделить из остававшихся за 2016 год - это почти 3 млрд рублей.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя Правительства Пермского края: "На приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения мы предлагаем направить по 200 млн рублей. Таким образом, в 2018-2019 годах расходы на ремонт наших учреждений здравоохранения превысят полмиллиарда рублей, на наш взгляд, это та сумма, которая позволит содержать их в надлежащем состоянии.

Больше всего пополнится краевой дорожный фонд (плюсом около 2 млрд рублей), один из крупнейший объектов - завершение строительства второй очереди Восточного обхода Перми. Также в районах Прикамья будет отремонтировано более 300 км местных дорог.

Кроме того, в списке на получение дополнительных средств - решение жилищного вопроса переселенцев из Березников, ремонт учреждений здравоохранения, предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь малоимущим семьям. Предложения по внесению изменений в краевой бюджет будут рассмотрены до конца марта.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "До 20 марта будет внесен законопроект, на него будет подготовлено заключение, и мы ещё раз вернемся к нему в апреле, только уже со всеми необходимыми документами. Тогда уже можно будет говорить, какие расходы имеют право быть включенными в бюджет".