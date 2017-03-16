Проблем с битумом в Пермском крае не будет

Глава региона Максим Решетников и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов встретились с нефтяниками Прикамья. В ДК Гагарина собрались около 600 человек, все сотрудники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Первый же вопрос из зала касался продолжения сотрудничества власти и бизнеса в регионе. На сегодня между краевыми властями и руководством нефтяной компании заключено соглашение, по которому уже не первый год реализуется множество социальных проектов. За 10 лет построено и отремонтировано 115 школ, 41 спортивный объект, 70 объектов культуры и 74 больницы и фельдшерско-акушерских пункта. Работа в этом направлении будет продолжена.

Максим Решетников, Врио губернатора Пермского края: "То соглашение, которое на сегодняшний момент есть, мы его, конечно, посмотрим, но посмотрим в плане того, какие еще новые проекты предложить совместно с компанией дальше двигаться. Но все то позитивное, что есть, а опыт крайне позитивный, безусловно, будет перенесено дальше в будущее".

Максим Решетников и Вагит Алекперов обсудили актуальные проекты в рамках Года экологии в России, а также насущные задачи по поставке горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей во время посевной кампании. Отдельно руководители коснулись темы дорожного ремонта. При том, что планы на этот год достаточно большие, уже сейчас надо задуматься об обеспечении отрасли сырьем.

Вагит Алекперов, Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Мы сегодня срочно строим новые эстакады, которые позволят нам привозить сюда, и мы выдержим уже в этом году свои обязательства перед краем по производству битумов. Даже в ущерб экономике нашего завода. Потому что мы всегда были ответственны перед краем. На строительство дорог будет произведено столько битума, сколько закажет нам край".