Надо брать: Ипотека под 8,4% годовых
Ставки по ипотеке с небывало низким процентом - предложение заявлено на пермском рынке недвижимости. Есть, конечно, определенные условия, зато регистрацию квартиры в Росреестре проходить не потребуется.
Это демонстрационная квартира. Здесь покрашены стены и расставлена мебель. Лариса Стрельцова внимательно изучает каждый квадратный метр пространства.
Лариса Стрельцова: "Квартира оказалась очень просторной, и отделка на таком хорошем уровне. Не ожидала, правда".
Однокомнатный вариант привлекает, и это при том, что девушка нацелилась минимум на "двушку". Да и ставка по ипотеке от Сбербанка всего 8,4% годовых при условии подачи заявки у партнера-застройщика "ОРСО-групп".
От мечты до её реализации один шаг. Ждать регистрации в Росреестре 30 дней (как это было раньше) не нужно, все необходимые документы приходят на электронную почту через 5-7 дней. Сервис называется "Электронная регистрация". Покупатели квартир в новостройках могут заключить договор с застройщиком без посещения службы государственной регистрации и МФЦ. Все этапы можно пройти на компьютере или на планшете.
Михаил Бесфамильный, генеральный директор ООО "ОРСО-групп": "Дополнительным бонусом для клиентов стало то, что для оформления онлайн регистрации им необходим небольшой пакет документов - это паспорт, СНИЛС и ИНН. Всё остальное, что понадобиться при регистрации, готовит банк и непосредственно застройщик".
Цены на новостройки не растут, а ипотечные ставки снижаются, отмечают специалисты. В Сбербанке почти до минус 3% годовых - такого ещё не было.
Олег Ходус, заместитель председателя Западно-Уральского банка ПАО "Сберабанк": "Снижение процентных ставок действительно беспрецедентное, мы можем говорить, что несколько лет назад таких условий для наших клиентов мы не предлагали. Они касаются удобства оформления объекта недвижимости и удобства оформления кредита".
В Сбербанке не исключили, что список партнеров-застройщиков будет расширен. А Лариса Стрельцова решала взять сразу трехкомнатную квартиру. Ставка 8,4% процента годовых сыграла ключевую роль.
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