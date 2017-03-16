Надо брать: Ипотека под 8,4% годовых

Ставки по ипотеке с небывало низким процентом - предложение заявлено на пермском рынке недвижимости. Есть, конечно, определенные условия, зато регистрацию квартиры в Росреестре проходить не потребуется.

Это демонстрационная квартира. Здесь покрашены стены и расставлена мебель. Лариса Стрельцова внимательно изучает каждый квадратный метр пространства.

Лариса Стрельцова: "Квартира оказалась очень просторной, и отделка на таком хорошем уровне. Не ожидала, правда".

Однокомнатный вариант привлекает, и это при том, что девушка нацелилась минимум на "двушку". Да и ставка по ипотеке от Сбербанка всего 8,4% годовых при условии подачи заявки у партнера-застройщика "ОРСО-групп".

От мечты до её реализации один шаг. Ждать регистрации в Росреестре 30 дней (как это было раньше) не нужно, все необходимые документы приходят на электронную почту через 5-7 дней. Сервис называется "Электронная регистрация". Покупатели квартир в новостройках могут заключить договор с застройщиком без посещения службы государственной регистрации и МФЦ. Все этапы можно пройти на компьютере или на планшете.

Михаил Бесфамильный, генеральный директор ООО "ОРСО-групп": "Дополнительным бонусом для клиентов стало то, что для оформления онлайн регистрации им необходим небольшой пакет документов - это паспорт, СНИЛС и ИНН. Всё остальное, что понадобиться при регистрации, готовит банк и непосредственно застройщик".

Цены на новостройки не растут, а ипотечные ставки снижаются, отмечают специалисты. В Сбербанке почти до минус 3% годовых - такого ещё не было.

Олег Ходус, заместитель председателя Западно-Уральского банка ПАО "Сберабанк": "Снижение процентных ставок действительно беспрецедентное, мы можем говорить, что несколько лет назад таких условий для наших клиентов мы не предлагали. Они касаются удобства оформления объекта недвижимости и удобства оформления кредита".

В Сбербанке не исключили, что список партнеров-застройщиков будет расширен. А Лариса Стрельцова решала взять сразу трехкомнатную квартиру. Ставка 8,4% процента годовых сыграла ключевую роль.