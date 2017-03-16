Гражданин КНР пытался подкупить сотрудника ФСБ

В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение дела бизнесмена Ли Цинчэня. Гражданин КНР подозревается в попытке дать взятку размером 600 тысяч рублей сотруднику ФСБ за возможность легально находиться в России. Следствие полает, что подсудимый неоднократно просил внести в информационные базы российской полиции недостоверные сведения о себе, чтобы избежать депортации. В январе спецслужбы задержали китайца с поличным. Суд заслушал свидетелей. Примечательно, что поддержать господина Ли на судебный процесс пришли несколько десятков его родственников, друзей и коллег по работе на китайском рынке, со своей версией событий.

-Почему Вас так много сегодня пришло?

Чау Ги, родственник подсудимого: "Мы все свои - друг, брат, сестра, тетя. Просто один человек его обманул - русский. Он говорил, деньги даем, документы помочь нормально делать, а потом деньги отдал и вот так".

Сейчас китайскому бизнесмену грозит до 9 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки - то есть до 36 млн рублей. Судебное заседание по делу иностранного гражданина будет продолжено 28 марта. На этот день назначены прения сторон.