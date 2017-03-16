Капремонт в школах: работы идут полным ходом

Пермские школы на капитальном ремонте. Как минимум две из них имеют все шансы заработать с нового учебного года. До этого ученикам приходилось посещать другие учебные заведения. И вот процесс ускорен.

Капитальный ремонт в 112-й школе начали летом прошлого года. На сегодня отремонтирована кровля, покрашен фасад, переделаны пол и стены, заменены все инженерные системы. Ольга Николаевна с подрядчиком обсуждает уже детали.

Ольга Домовитова, директор школы №112: "Рассматриваем половые покрытия, чтобы детям было не скользко. Чтобы плитка была удобная. Цвет кабинетов".

Открытия своей школы ждут с нетерпением и ученики. Андрей и Мария заканчивают 8 класс в другой школе. Но выпускной хочется отпраздновать в родных стенах, - признаются ребята. Каждый раз, проходя мимо, они рассматривают новый фасад.

Андрей Лисин и Мария Куклина, ученики 8б класса: "Очень хочется уже вернуться. Поскорее. Узнать, как там будет все внутри. Интересно".

А внутри появится современное оборудование, новый спортивный инвентарь, откроется класс робототехники, появятся светлые просторные классы и залы. В школе обещают обновить буквально все.Остается покраска стен, укладка покрытия пола, установка инженерного оборудования. А летом будут благоустраивать и территорию.

Вовсю ремонт идет еще в одной школе - №73 в Кировском районе. Происходит это в рамках городского проекта «Школа на Пятерку», который курирует лично глава Перми Дмитрий Самойлов. Внимание уделят и тематике обновлённых учреждений.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г.Перми: "Мы открываем каждую новую школу под новую ее содержательную идею. По замыслу руководителя образовательного учреждения там будет предлагаться такой набор профессиональных проб и практик, чтобы предложить ребятам выбор будущей сферы профессиональной деятельности в этом направлении".

В школах будут созданы условия и для маломобильных детей - это пандусы и специальные подъемные лифты, с помощью которых ребята смогут самостоятельно передвигаться с этажа на этаж, минуя ступеньки.

В этом году начинается строительство корпусов еще двух школ на Парковом - №59-й и №42 Свердловского района. Ну а 112-я и 73-я вновь примут учеников уже первого сентября.