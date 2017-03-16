Пермские открытки пускают корни
Живые цветы из бумаги. В Перми появилась типография, выпускающая необычную продукцию. Автор проекта пермский художник Вячеслав Нестеров. Он вместе с друзьями предлагает посадить открытку в землю, из которой позже вырастут настоящие цветы. При изготовлении бумаги используется смесь семян однолетних и многолетних цветов.
Вячеслав Нестеров, автор проекта: "Это самая обычная бумага, она из вторичного материала, и внутри этой бумаги семена цветов. Я на самом деле советую повымачивать ее некоторое время в воде, чтобы вся бумага пропиталась, и начали набухать семена".
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