Пермские открытки пускают корни

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открытка

Живые цветы из бумаги. В Перми появилась типография, выпускающая необычную продукцию. Автор проекта пермский художник Вячеслав Нестеров. Он вместе с друзьями предлагает посадить открытку в землю, из которой позже вырастут настоящие цветы. При изготовлении бумаги используется смесь семян однолетних и многолетних цветов.

Вячеслав Нестеров, автор проекта: "Это самая обычная бумага, она из вторичного материала, и внутри этой бумаги семена цветов. Я на самом деле советую повымачивать ее некоторое время в воде, чтобы вся бумага пропиталась, и начали набухать семена".

семена

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.03.2017 в 09:45 в рубрике - Новости телеканалов

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