Пермские открытки пускают корни

Живые цветы из бумаги. В Перми появилась типография, выпускающая необычную продукцию. Автор проекта пермский художник Вячеслав Нестеров. Он вместе с друзьями предлагает посадить открытку в землю, из которой позже вырастут настоящие цветы. При изготовлении бумаги используется смесь семян однолетних и многолетних цветов.

Вячеслав Нестеров, автор проекта: "Это самая обычная бумага, она из вторичного материала, и внутри этой бумаги семена цветов. Я на самом деле советую повымачивать ее некоторое время в воде, чтобы вся бумага пропиталась, и начали набухать семена".