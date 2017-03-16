Как чиновники и подрядчики штурмовали тротуары

Нежданный десант на нечищеные тротуары и емкое слово бардак, как резюме. Подрядчиков и чиновников вывезли в рейд, чтобы те своими глазами увидели, на что похожи пешеходные пути в краевой столице. Место выбиралось случайно, разговор в итоге получился жестким.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы г. Перми: "Вот это должно было быть сделано, знаете когда? Так почему не сделано до сих пор? Почему подрядчик спокойно идет и спокойно на эти вещи смотрит?".

Речь идет о тротуаре на улице 25-го Октября. Хотя он больше похож на полосу препятствий. Сегодня это первая точка выездной проверки. Целая вереница районных чиновников штурмует узкую и скользкую тропку. Не в автомобилях, а пешком, наравне с прохожими.

В одном автобусе чиновники и подрядчики, которые и должны следить за чистотой тротуаров. Чувствуется напряжение. Конкретные вопросы замглавы города Анатолий Дашкевич задает жестко. Как ходить людям? В ответ зачастую - сдавленное молчание.

Анжелика Вшивкова, директор компании-подрядчика по уборке улиц: "Очень тяжело, большой объем работы, в основном это все делается вручную, механизировано очень трудно зайти на тротуар, поэтому и медленно работа идет".

На содержание улиц обратить пристальное внимание просил и исполняющий обязанности губернатора Пермского края.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы г. Перми: "Делали объезд территории города Перми совместно с исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Максим Геннадьевич попросил взять на контроль вопросы, связанные с переходом в такой уже теплый период, чтобы не было проблем на подходах к остановкам, к больницам и к поликлиникам".

С проверкой сегодня прошли по центру города. Но и на многих других улицах ситуация не лучше. Такие проверки будут проходить часто. Маршруты будут формироваться по обращениям граждан – сейчас их на рассмотрении уже 237.

Вот как должны выглядеть улицы первой категории к сегодняшнему дню - ул. Ленина вычищена идеально, а значит в таком же состоянии могли быть Куйбышева, Революции и 25-го Октября как минимум. Просто все работы должны были проводиться вовремя.

Времени исправить ошибки не дают даже до выходных. Иначе подрядчиков не только оштрафуют, но и навсегда могут отстранить от работы.