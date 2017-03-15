Пермь превратилась в «Пространство Режиссуры»

В Перми закрывается 7-й фестиваль "Пространство Режиссуры". За 4 дня он собрал на своей площадке самых прогрессивных театральных деятелей. Как всегда во время работы фестиваля было много не просто театральных показов, а обсуждений, лабораторий и творческих встреч.

Что-то непонятное происходит на сцене. Актёры не произносят ни слова. Эту лабораторию, стажёры Театра-Театра совместно с молодым режиссёром Андреем Гончаровым подготовили за три дня. Как пошутил арт-директор фестиваля Владимир Гурфинкель, администрация никакой ответственности за это безобразие не несёт.

Олег Лоевский, театральный критик руководитель Лаборатории молодой режиссуры: "Мне пришло в голову попросить молодых ребят на темы тех спектаклей, которых привёз Тимофей в Пермь".

Коля Русских и Андрей Гончаров фантазировали на тему "Онегина" и "Электры". Подобных экспериментов на 7-м фестивале Пространство режиссуры было много. Каждые день с утра и до вечера проходили обсуждения, круглые столы, лаборатории, мастер-классы. Один из них - художника-сценографа Олега Головко. Его семинар назывался "Структура повествования - структура пространства." Причём Олег в Перми провёл первый в своей жизни мастер-класс.



Константин Райкин в своей беседе рассказывал о своих методах обучения. Его студенты занимаются актёрским мастерством по 6 часов в день и практически без выходных. Главное на сцене - не переставать удивляться.

Константин Райкин, народный артист РФ: "С чувствами надо иногда поступать, как с женщинами, иногда надо показать, что ты без него сможешь, и тогда оно как миленькое придёт, не пришло чувство - изобрази".



Главное, в чем сходятся все мастера - из студента нужно делать художника, а не ремесленника.