Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению

Глава Прикамья Максим Решетников заявил о необходимости дополнительного финансирования социальной сферы. По его поручению в краевой парламент направлены предложения о внесении изменения в бюджет на 2017-2019 гг. Глава Прикамья считает, что необходимо повысить расходы на социальную сферу, ремонт и строительство краевых и муниципальных автодорог. На ремонт и реконструкцию дополнительно предлагается направить 2,3 млрд рублей в 2017 году, на строительство региональных трасс выделено 509 млн. рублей. Крупнейший из них Восточный обход Перми вторая очередь - 314 млн. Общий объем дорожного фонда в текущем году составит 9,8 млрд рублей, что на 2 млрд. больше, чем в 2016 году.

Максим Решетников, и.о.губернатора Пермского края: "Все средства должны уйти в работу, необходимо привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьезная цифра - и люди должны увидеть результат этой масштабной работы".