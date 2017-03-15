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← Пермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мира

Без признания и почестей: Прикамье забыло про своих паралимпийцев?

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тренер

Двенадцать наград завоевали прикамцы на первенстве и Кубке России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Новочебоксарске. В молодёжном турнире призовые места завоевали Екатерина Коровина- прыжки в длину и бег на 400 и 200 метров, Карина Мацуева и Вера Исакова- в толкании ядра. Подтвердили свой класс и право находиться в сборной страны ведущие прикамские паралимпийцы: дважды чемпионом в беге на 60 и 200 метров стал Евгений Торсунов, золото и серебро на тех же дистанциях в своём классе у Андрея Порошина. Не было равных толкательнице ядра Галине Лопатниковой.

По итогам турнира шестеро легкоатлетов включены в состав сборной команды России для подготовки к международным стартам.
Тренируют спортсменов Татьяна и Сергей Лодочниковы. Без признания и почестей. Равно, как и достигают побед сильные духом спортсмены. 

Евгений Торсунов и Андрей Порошин давние спарринг- партнёры синхронно проходят очередной вираж. На последнем Первенстве и Кубке России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прикамцы завоевали 12 наград различного достоинства.

Порошин

Андрей Порошин, МС России: "Пробежал по своему старому личному рекорду на Чемпионате России, в принципе, результатами доволен. Сейчас мы готовимся на Чемпионат мира, который будет проходить в Лондоне. Надеемся, что нас пустят".

Принятое в сентябре решения Международного паралимпийского комитета об отстранении сборной России от Игр в Бразилии вызвало волну негодования даже у далёких от спорта людей: Политический удар по самым уязвимым. Убитые надежды. Отобранные медали. Спустя полгода чиновники продолжают битву на правовом поле, спортсмены - тренироваться.

Условия в Новогорске по сравнению с Рио- де- Жанейро, конечно, были неравные. Дождливая и ветреная погода, да и материальная база оставляла желать лучшего. Тем не менее, в прыжках в длину пермяк Евгений Торсунов установил очередной мировой рекорд - улетел на 6,23. Это на 61 см дальше золотого результата игр в Бразилии. Президент России издал указ о признании результатов Альтернативных игр равноценными паралимпийским. В федеральном Минспорте свои материальные, призовые, обещания выполнили. Признания наши спортсмены не получили только на своей малой родине. А ведь на трёх пермяков пришлось бы 4 медали.

Татьяна Лодочникова, тренер паралимпийцев по лёгкой атлетике: "Но в Минспорте мне сказали, что нет правовой базы. Хотя, я знаю, что в других регионах, это всё произошло. В Свердловске,  Челябинске,  Башкирии. Практически во всех регионах так или иначе чиновники собирали ребят, поздравляли. И по мере своих возможностей финансовых как-то их поощряли. Я спрашивала в Минспорте в Свердловске, как вы это сделали - они сказали очень просто. Если был указ Губернатора весной поощрить здоровых и паралимпийцев таким- то приказом, таким- то денежным вознаграждением, на основании этого приказа это всё и случилось. Ну, у нас почему- то - не знаю, может быть, они испугались, может быть не захотели, нас не отметили до сих пор в регионе".

Проиграна битва, но не война. Оценивает ситуацию с отстранением метательница ядра Галина Липатникова. На тех же альтернативных играх она установила рекорд России, толкнув на 10,92. В Рио это была бы серебряная медаль.
Галина Липатникова, мастер спорта России: "Я считаю, хорошо, что мы не поехали. Потому что если бы была такая  же суматоха, как у здоровых- то, едем, то не едем. И не понятно, как бы это отразилось на подготовке, на результатах. А так, есть ещё один цикл на подготовиться, и конечно стремиться уже на золотую медаль и идти к этому".

Невыигранные медали, напрасные надежды, ломающие жизнь - это скорее про здоровых спортсменов. Людей с ограниченными возможностями спорт как раз к этой самой жизни привязывает и мотивирует.
Андрей Порошин, МС России: "Конечно, спорт он всегда помогает лично мне. Я во время тренировок отвлекаюсь от всех этих проблем. Это помогает собраться с мыслями".

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество, Здоровье

Опубликовано: 15.03.2017 в 16:20 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мира

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