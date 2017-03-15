Пермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мира

Пермская ориентировщица Мария Кечкина стала двукратной чемпионкой мира. Чемпионат мира по лыжному ориентированию в Красноярске собрал более 120 спортсменов из 21 страны. Лучших выявляли в пяти дисциплинах. Пермячка Мария Кечкина, лидер сборной команды России, два раза поднималась на высшую ступень пьедестала почета. В самой престижной гонке - лонг - она преодолела 21 километр с перепадом высот 750 метров, выиграв у "серебряного" призера более 5 минут. Эта победа стала первым титулом чемпионки мира в ее карьере. В заключительный день соревнований состоялись эстафеты. Команда России, ведомая Марией Кечкиной, в острой борьбе с финками завоевала "золото". Прошедший чемпионат мира являлся тестовым перед Всемирной зимней Универсиадой, которая состоится в Красноярске в 2019 году. Лыжное ориентирование на ней будет представлено впервые.