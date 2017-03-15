← На «Прикамской кухне» приготовили 100 кг салата
Без признания и почестей: Прикамье забыло про своих паралимпийцев? →
Пермская ориентировщица стала двукратной чемпионкой мира
Пермская ориентировщица Мария Кечкина стала двукратной чемпионкой мира. Чемпионат мира по лыжному ориентированию в Красноярске собрал более 120 спортсменов из 21 страны. Лучших выявляли в пяти дисциплинах. Пермячка Мария Кечкина, лидер сборной команды России, два раза поднималась на высшую ступень пьедестала почета. В самой престижной гонке - лонг - она преодолела 21 километр с перепадом высот 750 метров, выиграв у "серебряного" призера более 5 минут. Эта победа стала первым титулом чемпионки мира в ее карьере. В заключительный день соревнований состоялись эстафеты. Команда России, ведомая Марией Кечкиной, в острой борьбе с финками завоевала "золото". Прошедший чемпионат мира являлся тестовым перед Всемирной зимней Универсиадой, которая состоится в Красноярске в 2019 году. Лыжное ориентирование на ней будет представлено впервые.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
На «Прикамской кухне» приготовили 100 кг салата
Пермский аэропорт запустил онлайн-продажу билетов
Людмила Дробышева-Разумовская: «Случайных людей у нас нет!»
«Бессмертный полк»: Парад победителей продолжается
Крыша пешеходного прохода рухнула под тяжестью снега
В Кунгуре осудили грабителей с гвоздодером
Трудоустройство инвалидов: впереди большая работа
А что сегодня в пермском цирке?
Зеркала и колонны - в Перми возводят новое здание для нефтяников
Движение перекрыто - проваливается асфальт
Добавить комментарий: