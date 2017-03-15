На «Прикамской кухне» приготовили 100 кг салата

В Перми стартовал фестиваль "Прикамская кухня". Это отборочные соревнования чемпионата Chef a la Russe. Для участия заявилось 18 команд из Лысьвы, Чайковского, Кунгура, Чернушки, барды и соседних регионов. В рамках фестиваля прошла благотворительная акция, во время которой воспитанники детских домов приготовили рекордное количество русского салата.

Профессиональная кухня - профессиональные повара. На этот раз на фестиваль "Прикамская кухня" прибывают шефы не только из Пермского края. Есть команды из Башкирии, Коми, Чувашии, Екатеринбурга. Готовить начали с утра. Команде дается 1,5 часа на приготовление полноценного обеда в русском стиле, но главное условие - использование продуктов Прикамья - рыбы, ягод для десерта.



"Прикамская кухня" - это не просто кулинарный конкурс. Это полноценный фестиваль, программа которого рассчитана на два дня и включает в себя множество мероприятий. Это и мастер-классы для студентов, школьников. Также предусмотрены конкурсы для поваров, официантов, свое мастерство покажут специалисты карвинга. Изюминка фестиваля - благотворительная акция - ребята из детских домов Пермского края под руководством мастер-шефа готовили 100 кг русского салата.

Максим Сагитов, шеф-повар: "Детские руки принимали участие. А так все обычные ингредиенты: картошка, морковка, мясо, горошек, майонез. Может, не совсем эстетично, но качество и свежесть продуктов гарантировано".

Сразу после официального открытия продегустировать салат может каждый желающий.



Кулинарные баталии во дворце молодежи будут проходить в течение двух дней. Номинаций такое множество, что призы получат большинство, а голодным никто не уйдет.



