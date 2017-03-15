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Пермский аэропорт запустил онлайн-продажу билетов
Пермский аэропорт запустил онлайн-продажу билетов. Для того чтобы осуществить покупку, нужно зайти на сайт, далее с главной страницы перейти в раздел "Купить билет", выбрать интересующие направление и дату перелета, указать персональные данные и совершить оплату. После покупки авиабилет придет на указанную при оформлении электронную почту, - отмечают в пресс-службе аэропорта.
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