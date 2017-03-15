Людмила Дробышева-Разумовская: «Случайных людей у нас нет!»
Что приготовил нам март и в частности Пермский институт культуры. Планами на первый весенний месяц поделилась ректор Пермской государственной академии искусства и культуры Людмила Дробышева-Разумовская, гость "Новостей культуры"
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