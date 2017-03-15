«Бессмертный полк»: Парад победителей продолжается
В Перми началась подготовка к шествию "Бессмертного полка". Точное время старта колонны назовут во второй половине апреля. "Бессмертный полк" - это международная акция, в рамках которой участники идут колонной и несут транспаранты с фото своих родных - участников Великой Отечественной войны. В прошлом году участие в акции приняли более 35 тысяч горожан. А пока организаторы напомнили, где можно изготовить портреты: это по-прежнему можно сделать в типографиях, сотрудничающих с проектом, или самостоятельно. В печатных салонах стоимость изготовления портрета 500-600 рублей. Каких-либо стандартов портретов не существует. Главное - желание принять участие в акции.
Подробнее о подготовке к акции рассказывает гость студии, координатор движения "Бессмертный полк" в Перми Анна Отмахова.
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