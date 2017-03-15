Крыша пешеходного прохода рухнула под тяжестью снега
На улице Ким в Перми, рядом с Дворцом спорта «Молот» обрушилась крыша пешеходного прохода. По мнению очевидцев, авария произошла из-за скопившегося наверху снега, который никто не убирал там всю зиму. Сведений о пострадавших, к счастью, нет. Пешеходы вынуждены обходить место разрухи по проезжей части, так как тротуар полностью перекрыт. Также пользователи социальных сетей пишут, что подобная опасная ситуация с состоянием пешеходного прохода наблюдается на улице Рязанской в Индустриальном районе.
Денис Шавшуков: "Здесь дети ходят. Надо какие-то меры предпринять, хотя бы как-то огородить этот промежуток. Так тоже нельзя оставлять".
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