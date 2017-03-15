В Кунгуре осудили грабителей с гвоздодером

Суд Кунгура вынес приговор двум местным жителям, которые совершили разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку. Она напали на нее, когда та заходила к себе в квартиру. Женщину ударили гвоздодером по голове, затащили в жилище и связали руки электрическим шнуром от кипятильника. Дальше грабители обыскали все вокруг, но нашли только 4 тысячи рублей и шуроповерт. Это и стало добычей. К счастью, пострадавшая осталась в живых и сумела вызвать полицию. Сейчас преступников приговорили к 10 и 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, они должны выплатить компенсацию потерпевшей в полмиллиона рублей.

Подсудимый: "Предложили совершить кражу. Сначала отказывался, потом спонтанно все получилось, совершил преступление".