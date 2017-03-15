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← Трудоустройство инвалидов: впереди большая работа

Крыша пешеходного прохода рухнула под тяжестью снега →

В Кунгуре осудили грабителей с гвоздодером

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суд

Суд Кунгура вынес приговор двум местным жителям, которые совершили разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку. Она напали на нее, когда та заходила к себе в квартиру. Женщину ударили гвоздодером по голове, затащили в жилище и связали руки электрическим шнуром от кипятильника. Дальше грабители обыскали все вокруг, но нашли только 4 тысячи рублей и шуроповерт. Это и стало добычей. К счастью, пострадавшая осталась в живых и сумела вызвать полицию. Сейчас преступников приговорили к 10 и 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, они должны выплатить компенсацию потерпевшей в полмиллиона рублей.

Подсудимый: "Предложили совершить кражу. Сначала отказывался, потом спонтанно все получилось, совершил преступление".

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 15.03.2017 в 11:56 в рубрике - Новости телеканалов

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← Трудоустройство инвалидов: впереди большая работа

Крыша пешеходного прохода рухнула под тяжестью снега →

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