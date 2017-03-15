Трудоустройство инвалидов: впереди большая работа
В Прикамье будут более активно обучать и давать работу людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявили на совете по делам инвалидов. Сейчас их в Пермском крае 230 тысяч - каждый девятый житель. Каждый четвертый – трудоспособного возраста. Что уже делается в этом направлении?
Специальная яркая клавиатура с перегородками, а еще трэк-бол вместо компьютерной мышки помогают Саше Феденеву даже с плохим зрением обрабатывать цифровую информацию. Помимо компьютерщиков в Краснокамском техникуме обучают поваров, портных, архивариусов и даже экономистов и бухгалтеров. Ежегодно дипломы здесь получают 100 детей-инвалидов. И все благодаря тому, что в техникуме создана безбарьерная среда для особенных ребят.
Лестничные пролеты здесь оборудованы специальными подъемными платформами - для ребят колясочников или слабовидящих учащихся. Некоторые из них поднимаются с помощью оператора, а некоторые могут сделать это самостоятельно - просто зажав кнопку на пульте.
Лекцию преподавателя здесь дублирует сурдоперводчик, входные двери открываются нажатием кнопки, цифровое табло извещает о начале урока или перемены, а вода течет из сенсорных кранов.
О доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также их обучении и дальнейшем трудоустройстве говорили на заседании совета по делам инвалидов. В обсуждении принял участие глава региона. Максим Решетников призвал улучшить межведомственные взаимодействия в вопросах создания безбарьерной среды, использовать все механизмы по трудоустройству инвалидов и вовлекать их в культурные мероприятия.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями является одним из ключевых. Это вопрос комплексный, он и образование затрагивает, и вопросы отношения работодателей, и вопросы вообще готовности общества. Здесь предстоит нам с вами очень большая работа. К сожалению, пока при содействии центров занятости у нас трудоустраивается только треть от тех прикамцев, которые туда обращаются".
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