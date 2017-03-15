А что сегодня в пермском цирке?

Кенгуру, который умеет боксировать, и пингвины, поющие и играющие в мяч. Все это и не только можно увидеть в премьерной программе, которую представили в Пермском цирке. Шоу сопровождается новейшими музыкальными и световыми эффектами.

Такую экзотику можно увидеть разве что в дельфинарии или океанариуме. Сложно вообразить, но эти птицы - полноправные участники шоу. И это несмотря на то, что дрессуре они практически не поддаются. К слову, это единственные в мире пингвины, выступающие на арене цирка.

Галина Майхровская, заслуженная артистка России: "Мы их не прикармливаем. Это фантазия артистов, плюс используем их природные качества".

Вместе с другими экзотическими животными, артистами, капитаном и зрителями они отправляются на корабле в путешествие по эмоциям. Дрессированные обезьяны, попугаи на велосипеде, танцующие королевские пудели. Эмоцию веселья зрителям подарит кенгуру, который мастерски владеет приемами бокса.

Собрал всех на корабле капитан судна - всемирно известный добрый и веселый клоун Май.

Программа "Ласта-Рика" воплотила в себе разнообразие жанров, которые будут интересны не только детям. Жонглер на моноцикле, хула-хупы в воздухе, гимнастика на трапеции, захватывающие дух эквилибристы. Все в сопровождении новейших музыкальных и световых эффектов.

Здесь есть и иллюзорный жанр, который теперь почти не встретить в программах, и самый массовый - джигитовка на ахалтекинских лошадях.

Еще одни уникальные представители ластоногих продемонстрируют свое барменское мастерство, споют и сыграют в мяч. К слову, это не все их таланты. Морские львы не только с радостью целуются и выполняют трюки, но и отвечают на вопросы.

Ощутить на себе все эмоции кругосветного путешествия можно до 16 апреля. Корабль будет отчаливать от пермского манежа каждые выходные.