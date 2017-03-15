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А что сегодня в пермском цирке?

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цирк

Кенгуру, который умеет боксировать, и пингвины, поющие и играющие в мяч. Все это и не только можно увидеть в премьерной программе, которую представили в Пермском цирке. Шоу сопровождается новейшими музыкальными и световыми эффектами.

пингвины

Такую экзотику можно увидеть разве что в дельфинарии или океанариуме. Сложно вообразить, но эти птицы - полноправные участники шоу. И это несмотря на то, что дрессуре они практически не поддаются. К слову, это единственные в мире пингвины, выступающие на арене цирка.

Галина Майхровская, заслуженная артистка России: "Мы их не прикармливаем. Это фантазия артистов, плюс используем их природные качества".

кенгуру

Вместе с другими экзотическими животными, артистами, капитаном и зрителями они отправляются на корабле в путешествие по эмоциям. Дрессированные обезьяны, попугаи на велосипеде, танцующие королевские пудели. Эмоцию веселья зрителям подарит кенгуру, который мастерски владеет приемами бокса.

Собрал всех на корабле капитан судна - всемирно известный добрый и веселый клоун Май. 

Май

Программа "Ласта-Рика" воплотила в себе разнообразие жанров, которые будут интересны не только детям. Жонглер на моноцикле, хула-хупы в воздухе, гимнастика на трапеции, захватывающие дух эквилибристы. Все в сопровождении новейших музыкальных и световых эффектов.

джигиты

Здесь есть и иллюзорный жанр, который теперь почти не встретить в программах, и самый массовый - джигитовка на ахалтекинских лошадях.  

Еще одни уникальные представители ластоногих продемонстрируют свое барменское мастерство, споют и сыграют в мяч. К слову, это не все их таланты. Морские львы не только с радостью целуются и выполняют трюки, но и отвечают на вопросы. 

Наденька и Марина

Ощутить на себе все эмоции кругосветного путешествия можно до 16 апреля. Корабль будет отчаливать от пермского манежа каждые выходные.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.03.2017 в 11:15 в рубрике - Новости телеканалов

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