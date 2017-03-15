Зеркала и колонны - в Перми возводят новое здание для нефтяников

В ближайшее время серьезно изменится облик исторической части Перми. В самом центре города, в микрорайоне Разгуляй, возводится новое административное здание ПермьНИПИнефть. В рамках визита в Прикамье стройку посетил президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Сейчас завершается монтаж основания сооружения, общая площадь которого составит почти 17 тысяч квадратных метров.

Здесь будут работать порядка 800 человек. Сама форма дома, если посмотреть сверху, полностью повторяет логотип нефтяной компании. В цокольном этаже расположится подземный паркинг и архив технической документации. 4 надземных этажа архитекторы постарались максимально гармонично вписать в окружающую историческую застройку.

Антон Плаксин, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Верхние этажи будут облицованы полузеркальными материалами, чтобы придать легкость конструкциям. Центральная часть, вход будет украшен колоннадой в классическом стиле с элементами дорического стиля. Архитекторам удалось найти такое уникальное решение. Мы гармонично вписались в историческую черту города".