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Движение перекрыто - проваливается асфальт
На пересечении улиц Лянгасова и Черняховского в Перми перекрыли движение. Здесь произошло проседание дороги, что создает аварийную ситуацию.
Предположительно прорыв трубопровода стал причиной проседания нового асфальта на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе. Об этом заявили в Пермской сетевой компании. В связи с этим участок дороги по улице Волочаевской от Лянгасова до Генерала Черняховского закрыт для проезда автотранспорта. По предварительным прогнозам, аварийные работы продлятся до 16 марта. В "ПСК" также уточнили, что близлежащие жилые дома не попадают под ограничение подачи тепла, так как они не относятся к поврежденной сети.
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