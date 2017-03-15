Движение перекрыто - проваливается асфальт

На пересечении улиц Лянгасова и Черняховского в Перми перекрыли движение. Здесь произошло проседание дороги, что создает аварийную ситуацию.

Предположительно прорыв трубопровода стал причиной проседания нового асфальта на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе. Об этом заявили в Пермской сетевой компании. В связи с этим участок дороги по улице Волочаевской от Лянгасова до Генерала Черняховского закрыт для проезда автотранспорта. По предварительным прогнозам, аварийные работы продлятся до 16 марта. В "ПСК" также уточнили, что близлежащие жилые дома не попадают под ограничение подачи тепла, так как они не относятся к поврежденной сети.